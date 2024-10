Madeira sob aviso amarelo para chuva forte até às 13h00

Bom dia. A ilha da Madeira está sob aviso amarelo para a chuva, por vezes forte, desde as 7 horas até às 13 horas desta sexta-feira.

O aviso foi lançado 'à última da hora' pelo IPMA, que notificou oficialmente (emails enviados para assinantes da newsletter, como sempre faz quando emite avisos) para esta situação pelas 1h30, embora no seu portal tal situação já esteja visível desde as 00h21, mas não com antecedência maior.

O aviso amarelo abrange as costas norte e sul da Madeira, bem como as regiões montanhosas. O Porto santo está sem qualquer aviso.