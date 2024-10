Evento de Mountain Bike terá acção de plantação de Til

A 10.ª edição de Mountain Bike Madeira Meeting 2024, que decorre desde 21 de Outubro até 27 de Outubro, além da competição, ficará marcado para amanhã, sábado, 26 de Outubro, pelas 15 horas, por uma "acção de sensibilização, com a plantação de Tis na montado do Fanal".

Sob organização do Clube Naval do Seixal, "para além desta actividade", a competição desta edição conta com "o atleta Alex Rudeau, actual campeão do mundo, e o atleta Kilian Bron, embaixador da marca Commençal", informa.