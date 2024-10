Dois acidentes no túnel de ligação entre Madalena do Mar e Arco da Calheta

Dois acidentes aconteceram, há instantes, no túnel de ligação entre a Madalena do Mar e o Arco da Calheta. Os sinistros ocorreram com uma distância de cerca de 150 metros entre si e, segundo testemunhas, os veículos envolvidos são carros de rent-a-car.

Apesar dos danos visíveis nas viaturas, não há registo de feridos em nenhum dos dois acidentes, uma vez que nenhuma corporação de bombeiros foi accionada. Porém, a PSP já se encontra no local a tomar conta da ocorrência.