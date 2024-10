MARE-ARDITI fica com a coordenação do projecto europeu 'Twilighted'

É esta quinta-feira, 24 de Outubro, pelas 9h15, que será apresentado o projecto europeu 'Teilighted', cuja coordenação vai ficar a cargo do MARE-ARDITI. A sessão contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, decorrendo no Golden Residence Hotel, no Funchal.

'O Projecto TWILIGHTED', 'Desvendar a biologia do mar profundo nas ilhas oceânicas do Atlântico através de uma abordagem interdisciplinar e colaborativa' e “'ombinar tecnologia e pesquisa em ciências do mar recorrendo a Laboratórios de Robótica Subaquática Aplicada' são os temas das primeiras sessões desta apresentação. Após uma pausa, seguem-se 'Mar Profundo na Madeira – 200 anos de ciência e investigação', 'Documentar o Mar Profundo da Madeira', 'Cinco anos de investigação sustentada em alto mar nos Açores' e 'Projecto TwinDEEPS”' Antes do encerramento, haverá ainda tempo para um pequeno debate sobre os temas abordados.

Segundo nota à imprensa, o projecto Twilighted caracteriza-se pela tecnologia de baixo custo e democratização da ciência, prometendo capacitar o MARE e ARDITI na investigação em mar profundo, recorrendo a tecnologia de baixo custo. Uma aposta na democratização da ciência na Região Autónoma da Madeira, zona de acesso privilegiado ao mar profundo.

"Beneficiando, não só Portugal, como o resto da Europa, o projeto inovador integra o programa Horizon Europe, na vertente Twinning. Tem como grande objetivo revolucionar a investigação, o desenvolvimento e a inovação nas águas profundas nacionais, e capacitar o MARE neste tipo de investigação, recorrendo a tecnologia de baixo custo", explica.

Coordenado por João Canning-Clode, director da Unidade Regional de Investigação na Madeira do MARE (MARE-ARDITI), o TWILIGHTED conta com um financiamento total de 1.5 milhões de euros, investimento que será alocado a recursos humanos especializados, formação, realização de workshops, organização de uma conferência internacional, intercâmbio entre equipas e participação em expedições científicas.