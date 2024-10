Homem electrocutado no Caniço acabou por falecer

O homem que sofreu um choque eléctrico no início desta noite na freguesia do Caniço, junto ao bar Moega, entrando de seguida em paragem cardiorrespiratória, acabou por falecer.

A vítima tinha 52 anos e estava a trabalhar numa obra no Caminho do Piquinho. Conforme o DIÁRIO conseguiu apurar, os trabalhos decorriam na parte superior do edifício em construção (laje), tendo o sinistrado tocado com um objecto metálico (régua de cortar massa) num cabo de alta-tensão que estava situado dois metros acima do local onde se encontrava, levando à sua electrocussão.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com sete elementos, apoiados por um veículo de desencarceramento, um veículo de apoio e uma ambulância. A EMIR também prestou socorro à vítima. A PSP esteve igualmente presente.