Festival Internacional de Órgão chega à Igreja do Convento de Santa Clara

A Igreja do Convento de Santa Clara será palco para o concerto desta quarta-feira, 23 de Outubro, do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, evento promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura. A partir das 21h30, André Ferreira (órgão) e Maria Bayley (harpa e voz) revelam ao público 'Pera o instrumento de tecla & harpa – Polifonia no órgão e na harpa'.

Sobre o concerto de amanhã os executantes escrevem: “Na Península Ibérica é durante a segunda metade do século XVI que a harpa se vem, gradualmente, a juntar ao órgão – rei dos instrumentos – no papel de acompanhador tanto de música litúrgica como secular. A harpa de duas ordens, da qual ainda vários exemplares originais se encontram e que era a utilizada em Espanha e Portugal, manteve a sua importância até inícios do século XVIII. Harpa e órgão eram, desta forma, utilizados tanto intercambiavelmente como em conjunto nos mais variados contextos musicais. O presente programa apresenta um caminho pela música denominada explicitamente como sendo para tecla e harpa”.

André Ferreira é licenciado em Órgão pelo Real Conservatório de Amesterdão, onde estudou com Jacques van Oortmerssen, tendo igualmente a oportunidade de trabalhar com Pieter van Dijk. Concluiu o mestrado em Órgão na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML), sob a orientação de João Vaz. Iniciou os seus estudos de órgão com António Esteireiro no Instituto Gregoriano de Lisboa, continuando posteriormente com Jos van der Kooy no Conservatório de Haia. O gosto pela Música Antiga levou-o ao estudo de oboé barroco, com Maria Petrescu, sendo presentemente aluno de licenciatura da classe de Pedro Castro, na ESML. É também doutorando em Ciências Musicais na Universidade Nova de Lisboa. Como solista ou integrado em diversos agrupamentos musicais, já efetuou recitais em Portugal, Espanha, Itália e Holanda. Colabora como organista com a Paróquia de São Tomás de Aquino e com a Paróquia de Santa Maria de Belém (Mosteiro dos Jerónimos) em Lisboa. No ano letivo 2016/2017 lecionou no Conservatório Regional de Ponta Delgada, Açores. É professor de Órgão na Escola Diocesana de Música Sacra do Patriarcado de Lisboa. É licenciado em Matemática Aplicada e Computação pelo Instituto Superior Técnico. Gravou recentemente um dos volumes da gravação integral das Flores de música de Manuel Rodrigues Coelho (Resonus).

Já Maria Bayley começou os estudos musicais no Instituto Gregoriano de Lisboa, estudando cravo com Cristiano Holtz. Licenciou-se em Cravo no Conservatório Real de Haia com Jacques Ogg. Obteve o mestrado em Teclados Medievais e Renascentistas na Schola Cantorum Basiliensis com Corina Marti e em Canto com especialização em ensemble de música antiga no Conservatório de Tilburg. Estudou harpa barroca como segundo instrumento em ambos os mestrados, com Emma Huijsser e Heidrun Rosenzweig respetivamente. Colabora regularmente com La Academia de los Nocturnos, Cantores Sancti Gregorii, Palma Choralis e O Bando de Surunyo. É vice-presidente da Associação Ars Hispana, dedicada à investigação e edição de música espanhola. Fundou o ensemble Ars Lusitana em 2011, dedicado a interpretar principalmente repertório português. É também membro fundador do Ensemble 258, dedicado à performance de música barroca. Completou um mestrado em teoria de música antiga no Conservatório Real de Haia, e um mestrado em ensino de cravo na Escola Superior de Música de Lisboa com Ana Mafalda Castro. Presentemente, é estudante de Doutoramento na Universidade de Coimbra.

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira.

Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).

O programa do Festival pode ser consultado em: