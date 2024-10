FC Porto bate Hoffenheim e soma primeiro triunfo na Liga Europa

O FC Porto somou hoje a primeira vitória na edição 2024/25 da Liga Europa em futebol, ao bater em casa os alemães do Hoffenheim por 2-0, em encontro da terceira jornada da fase de liga.

No Estádio do Dragão, no Porto, Tiago Djaló, aos 45+2 minutos, e o internacional sub-21 espanhol Samu, aos 75, apontaram os tentos do 'onze' de Vítor Bruno.

Os 'dragões', que tinham começado com um desaire por 3-2 no reduto do Bodo/Glimt e um empate 3-3 na receção ao Manchester United, passaram a contar quatro pontos, os mesmos dos germânicos (1-1 fora com o Midtjylland e 2-0 na receção ao Dinamo Kiev).