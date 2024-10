Festival Internacional de Órgão ruma à Ponta do Sol

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira ruma à Ponta do Sol para o concerto 'Tradições e Improvisações da Europa Meridiona', com o organista Sérgio Silva e a soprano Mariana Moldão. O evento decorre este domingo, pelas 18 horas, na Igreja de Nossa Senhora da Luz.

O evento é promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional da Cultura. Sérgio Silva, mestre em Música pela Universidade de Évora apresenta-se, como concertista, regularmente, tanto a solo, como integrado em diversos agrupamentos nacionais de prestígio, tendo atuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. Segundo nota à imprensa, "actualmente" desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau (Lisboa).

Por seu lado, Mariana Moldão é membro do Coro Gulbenkian, do Officium Ensemble e do MediæVox Ensemble e colabora regularmente com outros agrupamentos vocais, tais como a Capella Patriarchal, Voces Caelestes, entre outros.

"A arte de improvisar constitui uma prática secular fundamental no universo do órgão, que poderia incluir a criação imediata de música em forma livre ou em géneros musicais, a harmonização in loco de melodias, a realização de baixo cifrado, assim como o próprio embelezamento de repertório existente, ao gosto do intérprete, tanto em contexto litúrgico como profano. Paralelamente, a escrita musical pode revelar práticas de improvisação do seu tempo e local", refere Sérgio Silva.

O organista acrescenta notas sobre as obras que serão apresentadas. “Salve, Regina é a antífona mariana da Igreja Católica para o tempo litúrgico decorrente. A sua forma solene, datada provavelmente do século XI, serve como mote para a introdução de improvisação no presente programa, seguida pela Obra de Pedro de Araújo, baseada na mesma antífona, na qual se pode improvisar para embelezamento do texto (…).

Sérgio Silva fala também de “Manuel Rodrigues Coelho, compositor português, deixou-nos um precioso legado das tradições musicais do seu tempo, especificamente sobre a prática do alternatim, então vigente na liturgia Católica” e de “Carlos Seixas, o compositor português de excelência da Sonata em forma bipartida, típica do Barroco meridional.” Finalmente, “nas obras de Carissimi, Rodrigues Esteves e Monteverdi, escritas para soprano e baixo contínuo, poderão ser observadas as práticas improvisatórias na realização de baixo cifrado de diferentes escolas e épocas".

Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).