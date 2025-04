Escola Superior de Viseu lamenta morte de “menina doce” da Madeira

A Escola Superior de Viseu já emitiu uma nota a lamentar a morte da jovem madeirense que faleceu ontem de madrugada na sequência de um despiste de moto em São João da Lourosa.

A aluna, estudante do curso de Comunicação Social, era “uma menina doce, respeitadora e educada”.

“Os docentes e estudantes do curso recordarão sempre o sorriso meigo da aluna e colega com quem tiveram o privilégio de dividir a sala de aula durante três anos. A Maria Pedro continuará a fazer parte da história do nosso curso, lembrada por todos, hoje e sempre”, pode ler-se na mesma nota.