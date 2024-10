Igreja do Colégio acolhe concerto inaugural do 13.º Festival Internacional de Órgão

A Igreja de São João Evangelista (do Colégio) será palco, amanhã, a partir das 21h30, do concerto inaugural do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira (FIOM), evento organizado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, e com direcção de artística de João Vaz, vai decorrer até ao dia 27 de Outubro.

O festival que volta a aliar um programa de concertos musicais únicos à divulgação do rico património organístico existente na Região inclui um total de 11 concertos em 7 igrejas da Madeira, conforme adianta a tutela.

Os concertos vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).

Todos os concertos do programa, além de explorar a diversidade do património instrumental da Região, oferecem ao público a oportunidade de assistirem à actuação de artistas conceituados ao nível nacional e internacional. Refira-se ainda que todas as iniciativas são de acesso gratuito, tal como aconteceu nas edições anteriores do festival.

O concerto de sexta-feira tem como tema “A Arte da Improvisação” e será uma actuação de Wolfgang Seifen. O organista estudou música sacra na Gregoriushaus em Aachen. Até 1983 foi músico da igreja de St. Sebastian em Nettetal-Lobberich, e de 1983 a 2000 foi organista na Basílica Papal de Santa Maria em Kevelaer. Juntamente com Paul Wißkirchen, fundou a Academia Internacional de Órgão de Altenberg para Improvisação e é o seu professor permanente desde 1987. Ao mesmo tempo dirigiu a classes de Improvisação e de Órgão Litúrgico na Universidade de Música e Artes Cénicas de Estugarda, de 1989 a 1992. De 1992 a 2000 ocupou o mesmo cargo docente na Universidade Robert Schumann em Düsseldorf, onde foi nomeado Professor Honorário em 1995. A partir de outubro de 2000 foi professor de Improvisação e de Órgão Litúrgico na Universidade das Artes de Berlim, tendo-se reformado em outubro de 2021. Em 2002 foi nomeado para a Comissão de Música Sacra da Arquidiocese de Berlim pelo Cardeal Sterzinsky. Mantém uma agenda de concertos preenchida no seu país e no estrangeiro. Em 2021 reformou-se como Professor Emérito da UdK Berlim. Em 2022 reformou-se como organista titular da Igreja Memorial Kaiser Wilhelm em Berlim, cargo que ocupava desde 2004. Wolfgang Seifen é presidente da Orgelbauvereins Kevelaer desde março de 2024.

“A tradição de excelência da improvisação no órgão remonta à época barroca, destacando-se pela sua complexidade e criatividade. Organistas como Johann Sebastian Bach e Dieterich Buxtehude elevaram a improvisação a uma forma de arte, explorando múltiplas variações temáticas e harmónicas que se expandiram numa nova retórica musical. Hoje, esta prática continua a evidenciar o virtuosismo e a expressividade dos organistas, tanto no contexto litúrgico como no de concerto”. António Esteireiro, sobre o programa do concerto

Sobre o programa do concerto, adianta ainda: “Ó Páscoa gloriosa, de António Ferreira dos Santos, é um hino que está inerentemente ligado a um dos mais importantes eventos do ciclo litúrgico cristão, a Ressurreição de Cristo (…).

Os corais Gott, aller Schöpfung heilger Herr (conhecido em Portugal como Povo teu somos, ó Senhor) e Großer Gott, wir loben dich expressam profunda reverência e louvor a Deus, enfatizando a riqueza da tradição litúrgica alemã.

O Hino da Região Autónoma da Madeira exalta a beleza natural e a identidade única do arquipélago. Com letra de Ornelas Teixeira e música de João Victor Costa, o hino celebra a liberdade, o orgulho regional e a determinação do povo madeirense, reforçando o amor à terra natal.

A concluir o concerto desta noite, ouviremos uma improvisação dum tríptico musical, que entrelaça três temas melódicos profundamente enraizados na tradição mariana: Ave maris stella, A treze de Maio e Salve Regina. Cada um desses temas carrega consigo uma carga simbólica e espiritual significativa, refletindo a devoção e a veneração à Virgem Maria em diferentes contextos históricos e culturais, conclui a nota da SRETC.