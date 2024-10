Festival Internacional de Órgão da Madeira regressa à Igreja do Colégio

A Igreja de São João Evangelista (Colégio) volta, amanhã, a ser palco de um concerto do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, promovido pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura. A partir das 21h30 desta quinta-feira, dia 24 de Outubro, o organista Christoph Hauser executa 'Cântico de Alegria'.

“As peças selecionadas são predominantemente compostas num carácter alegre”, antevê organista, explicando que "'Fanfare and Processional', de Andrew Carter, foi pensada como uma abertura brilhante para um serviço festivo (…)".

Por outro lado, "a Sonata de Giambattista Martini transparece uma alegria viva nos andamentos rápidos: a técnica de composição é marcadamente polifónica e delicada, e a obra tem uma aparência de facilidade, embora seja bastante difícil de tocar (…)" e "'Jupiter, bringer of Joy', de Gustav Holst (da famosa suite The Planets), contém, após a introdução ritmicamente exuberante, um hino impressionante e famoso que é inclusivamente cantado como um cântico religioso em Inglaterra (…)", destaca entre outros aspectos Christoph Hauser.

No final do concerto ouvir-se-á a sua melodia mais famosa de Ludwig van Beethoven, a 'Ode à Alegria' da sua 9ª Sinfonia, "maravilhosamente utilizada num conjunto de variações para órgão pelo lendário professor de órgão de Munique, Harald Feller".

Mas o programa também inclui nuances um pouco mais calmas, para além de duas improvisações sobre os temas 'Paz' e 'Alegria'”.

Christoph Hauser

O organista Christoph Hauser descobriu cedo o seu interesse pela música, especialmente pelo canto e pelos instrumentos de tecla. Aos nove anos, recebeu a sua primeira aula com o organista da Basílica de Ottobeuren.

Depois de terminar os seus estudos regulares, estudou piano e órgão na Universidade de Música e Teatro de Munique, passando no exame com distinção. Teve, também, masterclasses com muitos artistas importantes, incluindo Ben van Oosten, Ton Koopman, Guy Bovet e Pierre Pincemaille. Leccionou na Universidade de Música de Munique e na Academia de Música da Escola para Cegos da Baviera e atuou em transmissões de rádio e televisão.

Em 2014, Hauser foi nomeado organista do famoso órgão barroco no Fuerstenfeld Minster em Fuerstenfeldbruck, construído por Johann Georg Fux em 1736 (com muitos tubos e partes do instrumento precedente de 1629) e é aí responsável por uma reputada série de concertos. Além disso, é director de vários coros, como o Vokalensemble 1600 München, especialistas na música da Renascença. Hauser apresenta-se regularmente na Alemanha e noutros países e realizou várias gravações discográficas.

Hauser apresenta-se regularmente na Alemanha e noutros países, participando em séries de concertos e festivais de renome. As suas gravações em CD são muito aclamadas. A primeira gravação do órgão Fux, Per vibrationem aeris, foi lançada em 2020.

Programa do concerto

Andrew Carter (1939)

¬ Fanfare and Processional

Christoph Hauser (1972)

¬ Improvisação «Paz»

Giambattista Martini (1616-1667)

¬ Sonata em Fá maior

› Allemanda

› Allegro

› Grave

› Aria

› Gavotta

Gustav Holst (1874-1934)

¬ Jupiter, bringer of Joy (The Planets)



Jean-François Dandrieu (1682-1738)

¬ Offertoire

Christoph Hauser

¬ Improvisação «Alegria»

Licinio Refice (1883-1954)

¬ Berceuse

Harald Feller (1951)

¬ Beethoven-Variationen

(Variações e fuga sobre o «Hino à Alegria»)

O Festival

O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, com direcção artística de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira, vai decorrer até ao próximo dia 27 de Outubro incluindo no programa um total de 11 concertos em sete igrejas da Madeira.

Os concertos, todos com entrada gratuita, vão ter lugar nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).

O programa do Festival pode ser consultado em on-line: