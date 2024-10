Igreja do Colégio recebe Festival Internacional de Órgão

A Igreja de São João Evangelista, mais conhecida por Igreja do Colégio, recebe esta quinta-feira, 24 de Outubro, às 21h30, um concerto do 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira, uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura através da Direcção Regional da Cultura.

O organista Christoph Hauser vai executar o 'Cântico de Alegria'.

Conheça o programa do concerto

Andrew Carter (1939)

¬ Fanfare and Processional

Christoph Hauser (1972)

¬ Improvisação «Paz»

Giambattista Martini (1616-1667)

¬ Sonata em Fá maior

› Allemanda

› Allegro

› Grave

› Aria

› Gavotta

Gustav Holst (1874-1934)

¬ Jupiter, bringer of Joy (The Planets)



Jean-François Dandrieu (1682-1738)

¬ Offertoire

Christoph Hauser

¬ Improvisação «Alegria»

Licinio Refice (1883-1954)

¬ Berceuse

Harald Feller (1951)

¬ Beethoven-Variationen

(Variações e fuga sobre o «Hino à Alegria»)

O festival conta com a direcção artísitica de João Vaz e a produção do Coro de Câmara da Madeira. Vai decorrer até ao próximo dia 27 de Outubro e um total de 11 concertos em sete igrejas da Madeira.

Tanto este concerto na Igreja do Colégio, como os restantes, são de entrada gratuita. O 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira vai decorrer nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Machico, nomeadamente na Igreja de São João Evangelista (Colégio), Sé, Igreja de São Pedro, Convento de Santa Clara e Igreja de São Martinho no Funchal, Igreja de Nossa Senhora da Luz (Ponta do Sol) e Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Machico).

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h15 - Sessão de abertura do 3.º Encontro de Conservação e Restauro no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Vieira;

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

9h30 - Apresentação do projecto europeu 'Twilighted'

10h00 - Reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia e Mar na Assembleia Legislativa da Madeira;

10h00 - O Funchal assinala, hoje, o Dia Municipal para a Igualdade, com uma conferência que se realiza, no centro Comunitário do Funchal: 'Igualdade de Género – Um Direito Humano'.

14h10 - O X Encontro Ibérico de Estética vai realizar-se entre hoje e amanhã no Colégio dos Jesuítas.

14h30 - Reunião por deliberação electrónica da 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil;

19h00 - O Teatro Municipal Baltazar Dia exibe hoje o filme 'Limbo'

21h00 - 'Happy Hour' sobe hoje ao palco do Centro Cultural John dos Passos

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 24 de outubro. Dia Mundial da Pólio, Dia Municipal para a Igualdade, Dia da Organização das Nações Unidas, Dia Mundial da Informação sobre o Desenvolvimento, Início da Semana para o Desarmamento (até 30) e Dia do Exército.

1925 - Nasce o compositor italiano Luciano Berio, figura determinante na expressão da segunda metade do século XX.

1929 - "Quinta-feira negra" na Bolsa de Nova Iorque. As cotações descem e, numa só sessão, são transacionadas 13 milhões de ações. Cinco dias mais tarde o pior acontece.- Nasce o compositor norte-americano George Henry Crumb, autor de "Macrocosmos" e "A Voz das Baleias".

1990 - Nasce a Liga Portuguesa contra a Sida.

1991 - Aníbal Cavaco Silva é indigitado primeiro-ministro e convidado a formar o XII Governo Constitucional.

2012 - A maioria dos juízes do Supremo Tribunal Federal brasileiro decide imputar uma pena total de 40 anos e dois meses de prisão ao publicitário Marcos Valério, condenado como o mentor do caso "mensalão".

2013 - É lançado mundialmente o novo álbum de Astérix - "Astérix entre os Pictos" - o primeiro a ser assinado pela nova dupla de autores, Jean Yves Ferri e Didier Conrad.

2017 - A moção de censura ao Governo, liderado por António Costa, apresentada pelo CDS-PP é rejeitada na Assembleia da República com os votos contra do PS, BE, PCP, PEV e PAN e a favor dos centristas e do PSD.

2018 - O Parlamento Europeu aprova uma proposta que prevê, entre outras medidas, a proibição da venda de produtos de plástico de utilização única na União Europeia a partir de 2021.

2023 - O líder do partido socialista espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, e a líder da plataforma de esquerda Somar, Yolanda Díaz, assinam, em Madrid, um acordo de Governo na sequência das eleições legislativas de 23 de julho, "com a vontade de dar aos espanhóis, em primeiro, estabilidade, em segundo, convivência e em terceiro, progresso".

