Madeirense que estava desaparecido em Londres foi encontrado morto

O madeirense, que se encontrava desaparecido desde dia 3 de Outubro, em Londres, na Inglaterra, foi encontrado sem vida.

De acordo com os meios de comunicação locais, a polícia britânica foi chamada pouco depois das 15h30 desta segunda-feira, 21 de Outubro, para relatar um corpo encontrado num "matagal perto da A227 Wrotham Road, em Gravesend".

Madeirense está desaparecido na Inglaterra Um homem, chamado Daniel, natural da Madeira, do concelho de Santana, está desaparecido há quase uma semana em Inglaterra.

Depois da polícia e dos meios de socorro comparecerem ao local, Daniel Alves, enfermeiro, de 39 anos, foi declarado morto. De acordo com as mesmas fontes, inicialmente "havia uma cena de crime no local, mas já foi fechada", sendo que a morte já "não está a ser tratada como suspeita".

A família do emigrante já foi notificada e, inclusive, nas redes sociais já circulam diversas manifestações de pesar de familiares e amigos do madeirense, natural de Santana.