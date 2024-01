Atleta Ruben Luís do Clube Naval do Funchal no pódio da 1.ª Prova Nacional da Classe IOM

O Clube Naval do Funchal esteve em destaque, no último fim-de-semana, na primeira 1. ª Prova de Apuramento Nacional da classe IOM (International One Meter), que possui os veleiros de menor tamanho, que decorreu no campo de regatas da Caldeira da Moita (distrito de Setúbal).

A prova, organizada pelo Clube Beira Mar atraiu oito velejadores de cinco clubes distintos, incluindo: o Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada (CNOCA), Clube Naval Povoense, Clube Naval do Funchal, Clube Náutico de Almada, e União Desportiva Vilafranquense.

A vitória foi para Carlos Miranda do CNOCA, seguindo-se do Campeão Nacional, Paulo Gomes, do Clube Naval Povoense. O madeirense Ruben Luís, atleta do Clube Naval do Funchal, fechou o pódio com uma performance notável.

A organização do evento contou com o apoio da Associação Portuguesa de Modelos à Vela, da Câmara Municipal da Moita, e da União de Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos.