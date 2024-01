Primeiros dias do PLAZA Madeira com balanço positivo

O PLAZA Madeira está a ser bem-recebido pelos madeirenses, com comentários positivos à nova imagem e à aposta no posicionamento no segmento de moda e lifestyle, revela o centro comercial através de uma nota de imprensa.

"Este é o primeiro balanço traçado poucos dias após o lançamento do centro comercial, que já tem visíveis mudanças não só ao nível da presença da marca e das novas cores da identidade gráfica no interior, mas também numa numa nova abordagem ao espaço, mais 'clean' e integrado com a arquitectura do PLAZA Madeira", acrescenta a mesma nota.

Para assinalar o arranque do projecto, prossegue a mesma nota, o PLAZA Madeira promoveu uma acção de charme com o objectivo de acolher os visitantes de uma forma diferenciadora com pequenas ofertas, nomeadamente flores e sacos de compra personalizados com a imagem do centro comercial, incentivando à partilha desse momento nas redes sociais.

"Esta acção mereceu forte adesão dos visitantes, com a entrega de cerca de 1000 sacos e flores, que partilharam feedback positivo sobre a nova identidade do centro comercial e se mostraram expectantes relativamente à qualificação da oferta comercial que irá ocorrer nos próximos meses", sustenta.

Para além desta acção, o PLAZA Madeira lançou uma forte campanha de comunicação 360º, dedicada à abertura do centro comercial, com presença em autocarros, mupis, táxis, rádio, imprensa regional e nacional, nas redes sociais e online. A nível das redes sociais, destaca-se um crescimento substancial nas páginas de Facebook e Instagram do PLAZA Madeira nas métricas mais relevantes (alcance, visitas, gostos e seguidores), com os seguidores a seguirem as redes e a partilhar conteúdos do centro comercial". PLAZA Madeira

IKEA Estudo de Planificação, Pepe Jeans, Skechers, UCB, Geox, Scalpers e Flying Tiger são marcas que o PLAZA Madeira conta em exclusividade, às quais se juntam como principais lojas-âncora Worten, Massimo Dutti, SportZone, Cortefiel, Tiffosi, Denim e o supermercado Pingo Doce.

Localizado na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal, junto à principal área de serviços da cidade, está a poucos minutos de distância do Porto de Cruzeiros do Funchal e beneficia de bons acessos rodoviários, que permitem chegar rápida e comodamente até ao centro comercial a partir de qualquer ponto da Região.