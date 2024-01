Clube Naval da Calheta vence Campeonato Regional de Esperanças de Mar 2024

O Clube Naval da Calheta venceu a primeira competição de canoagem de mar do ano destinada aos escalões de formação - denominada por Campeonato Regional de Esperanças de Mar - que decorreu este s´bado, 21 de Janeiro, em Machico.

O clube vencedor obteve 1.200 pontos, sendo seguido pelo Clube Naval do Funchal e Centro Treino Mar, com 1.110 e 1.027 pontos, respectivamente.

A prova foi organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira e contou com a participação de canoístas oriundos: da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal.

A competição foi destinada às categorias: SS1 Iniciados, Infantis e Cadetes de 1º escalão.

Os Iniciados e Cadetes tiveram de percorrer um percurso de 3 Km, enquanto os cadetes percorreram 6 Km.

Eis o pódio das várias categorias:

- SS1 Iniciados Masculinos – 1º Sebastião Teixeira (CNC), 2º Cezary Zajac (CNC), 3º António Costa (ANCL);

- SS1 Iniciados Femininos – 1º Madalena Sousa (CNC);

- SS1 Infantis A Masculinos – 1º André Abreu (CNC), 2º Simão Faria (ANCL), 3º Salvador Machin (ANCL);

- SS1 Infantis B Masculinos – 1º Lucas Rodrigues (CNF), 2º Leonardo Freitas (CNF), 3º Hamilton Santos (CNF);

- SS1 Infantis Femininos – 1º Beatriz Chaves (CNF), 2º Ana Matias (CNF), Mara Rodrigues (CNC);

- SS1 Cadetes Masculinos – 1º Paulo Macedo (CNC); 2º Marcos Abreu (ANCL), 3º João Nascimento (CNC)

- SS1 Cadetes Femininos – 1º Cristina Fernandes (CTM), 2º Beatriz Azevedo (CNF);