Centenas de atletas saem para a estrada

A Maratona do Funchal, que reúne três provas distintas, hoje ao longo de várias artérias da cidade, reúne quase 945 atletas, segundo a lista de inscritos divulgada na página Lap2Go.

A prova principal começa pelas 07h00 – a esta hora já partiram para a estrada -, com partida na Rua do Gorgulho e Meta na Casa da Luz, enquanto que a Meia Maratona começa pelas 8h30 com partida na Avenida Dr. Pita e meta também na Casa da Luz, locais onde começam e terminam igualmente os atletas da Mini Maratona, a partir das 9h00.

Conheça aqui a lista de inscritos, sendo que 274 vão correr a Maratona, uma prova que decorre ao longo de 42,195 km.

Saiba que "o percurso de 42,195 km foi estabelecido em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, pois essa era a distância que separava o Palácio de Windsor do Estádio White City", para que "a família real britânica pudesse assistir ao início da prova do jardim", lê-se em várias fontes sobre a história da modalidade.

Na prova madeirense o tempo limite para terminar são 6 e 30 minutos, enquanto que a prova secundária terá 21 km (21.097,5 metros mais precisamente) de distância a ser percorrida no máximo de 3 horas, e na prova mais curta, com extensão aproximada de 8,3 km os atletas deverão terminar o percurso em 1h30.

Nesta prova que tem no máximo uma altimetria de 60 metros, há dois factores que poderão ajudar a, quiçá, bater recordes. O bom tempo previsto pela meteorologia, mas também os abastecimentos. Segundo a organização, terão "espaçamento a 5 quilómetros, e dependendo das condições atmosféricas e se assim o justificarem, poderá existir abastecimentos de líquidos de 2,5 em 2,5 quilómetros. O abastecimento líquido é composto por águas e bebida isotónica em copo. O abastecimento sólido é composto por bananas, frutos secos e barras energéticas", explica-se na página da prova.

Organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, a prova conta para os Campeonatos de Portugal de Maratona, organizado pela federação Portuguesa de Atletismo, que pela quarta vez realiza a prova na Madeira, depois de 2015, 2016 e 2018.

Sabia também que Kelvin Kiptum é o actual recordista mundial da Maratona? O queniano de 23 anos completou a distância em 2 horas e 35 minutos na Maratona de Chicago, tendo feito no dia 8 de Outubro de 2023 apenas a sua terceira prova na carreira. Retirou 30 segundos ao anterior recorde do também queniano Eliud Kipchog, bicampeão olímpico, que tinha sido estabelecido na Maratona de Berlim a 25 de Setembro de 2022, com o tempo de 2 horas, um minuto e 9 segundos.

"Refira-se que o recorde da competição pertence a Fernanda Ribeiro, com 2h31m11s, marca obtida na Maratona do Porto, em 2009, enquanto o recorde de Portugal pertence a Rosa Mota, com 2h23m29, na maratona de Chicago, em1985", diz a Federação em nota de imprensa. Além destas duas gigantes das estradas portuguesas, no sector masculino "o recorde da competição pertence a Rui Pedro Silva, com a marca de 2h13m11s, obtida na Maratona do Porto em 2013, enquanto o recorde de Portugal pertence a António Pinto, com a marca de 2h06m36s, obtida na Maratona de Londres, em 2000".

Outros eventos de hoje

08h00 às 13h30 - 92.º Aniversário da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, com Missa de Celebração na Igreja Matriz de Santa Cruz, pelas 10h00 a Romagem ao Cemitério de Santa Cruz p/ colocação de Coroa, às 10h30 a Formatura, Cerimónia de Bênção, atribuição de medalhas, discurso de Entidades e às 13h30 dá-se o encerramento.

10h00 - Movimento Cívico defendendo a protecção da paisagem do vale do Curral das Freiras, com concentração na Boca da Corrida, seguida de uma caminhada em defesa da paisagem do vale do Curral das Freiras, do geossítio do Paredão e miradouro da Boca da Corrida.

10h30 às 12h30 - JPP realiza o V Congresso Nacional extraordinário, iniciado ontem e que termina hoje no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

11h00 - CDU realiza uma iniciativa política regional para abordar o problema do investimento público que tarda em chegar a quem mais precisa de que sejam resolvidos os factores de agravamento de desigualdade e injustiça social na Região Autónoma da Madeira. Desta feita no Garachico, junto à igreja paroquial.

15h00 - Portosantense recebe o Marítimo B para o Campeonato de Portugal, no Estádio de Câmara de Lobos, quase campo neutro.

15h00 - AD Camacha recebe o Brito para o Campeonato de Portugal, no Complexo Desportivo da Camacha.

16h00 - Apresentação oficial da 1.ª Associação Porto Santo Jovem, a decorrer no edifício dos Paços do Concelho do Porto Santo

16h00 - Decorre a Festa de Santo Antão, com Missa, Sorteio de Rifas e Banda do Arco São Jorge ao longo da tarde e noite, com encerramento apenas pelas 24h00.

18h00 - Marítimo recebe o Nacional no grande derby da II Liga, a decorrer no Estádio do Marítimo (ex-Estádio dos Barreiros), algo que não ocorria há quase 40 anos, como demos conta recentemente.

18h00 - Bloco de Esquerda realiza eleições Internas e, ao mesmo tempo, a X Convenção Regional, com a sessão de encerramento a contar com a presença da líder nacional Mariana Mortágua. O evento decorre no Hotel Porto Santa Maria, no Funchal.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos na História ocorridos neste mesmo 21 de Janeiro, que é o Dia Mundial da Religião:

1793 - Revolução Francesa. Execução de Luís XVI na guilhotina.

1854 - É criada a comissão central organizadora da participação portuguesa na Exposição Universal de Paris de 1855.

1885 - É suspensa a publicação do semanário ilustrado humorístico e de crítica social O António Maria, de Rafael Bordalo Pinheiro.

1892 - O deputado às Cortes portuguesas Ferreira de Almeida propõe a venda das colónias para colmatar o défice orçamental de 10 mil contos.

1904 - Estreia-se, na cidade checa de Brno, a ópera "Jenufa", de Janacék.

1911 - Decreto proíbe o culto católico na capela da Universidade de Coimbra.

1919 - O partido irlandês Sinn Fein organiza o Parlamento e proclama unilateralmente a República da Irlanda (Eire).

1924 - Morre, aos 53 anos, Vladimir Ilych Ulianov, Lenine, dirigente da revolução socialista russa. O acontecimento provoca a luta pelo poder entre partes opostas do partido, chefiadas, respetivamente, por Trotsky e Estaline.

1930 - Em Portugal abre-se uma crise governamental com o ministro das Colónias demissionário, na sequência da questão do Caminho de Ferro de Luanda a Ambaca.

1942 - II Guerra Mundial. As forças alemãs lançam nova ofensiva no deserto do Norte de África.

1949 - Chiang Kai-Chek demite-se da Presidência da China, depois da derrota eleitoral do Partido Nacionalista.

1950 - Morre, com 46 anos, o escritor britânico Eric Arthur Blair, George Orwell, autor de "1984".

1951 - É inaugurada a Barragem de Castelo do Bode, no rio Zêzere.

- Morrem cerca de quatro mil pessoas em consequência da erupção do vulcão Lamington, na Nova Guiné.

1954 - Os EUA lançam o primeiro submarino movido a energia nuclear, Nautilus (SSN-571).

1961 - Morre, aos 47 anos, o ator e declamador português João Villaret.

1965 - A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) é responsável por detenções, sem culpa formada, de estudantes universitários de Lisboa e do Porto.

1966 - Os ministros africanos do Trabalho, reunidos no Gana, pedem a expulsão de Portugal da Organização Internacional do Trabalho, pela política do ditador Oliveira Salazar.

1968 - O Reino Unido começa a retirada das forças do Extremo Oriente e do Golfo Pérsico.

1970 - A França admite a venda de aviões de combate Mirage à Líbia.

1971 - O Governo de Marcello Caetano decreta o estado de exceção nas universidades portuguesas. Aumenta a violência policial sobre os alunos.

1974 - Guerra Colonial. O PAIGC entra em Bissau. São atacados autocarros da Força Aérea Portuguesa.

1976 - O avião supersónico Concorde, de produção anglo-francesa, entra no serviço regular das companhias Air France e British Airways.

1981 - Começa o período de alegações sobre o assassínio do general Humberto Delgado pela PIDE.

1988 - A Assembleia da República aprova a Lei de Radiodifusão, que regula a abertura do espetro a estações privadas locais e regionais.

1996 - Israel autoriza os membros do Conselho Nacional Palestiniano a entrar nos territórios autónomos.

2001 - Pela primeira vez, uma mulher, a alemã Jutta-Kleinschmidt, em Mitsubishi, vence a prova de automóveis do Rali Paris-Dakar.

2002 - Morre a cantora norte-americana Norma Deloris Egstrom, Peggy Lee. Tinha 81 anos.

2003 - A comunidade hispânica nos EUA ultrapassa em número, pela primeira vez, a comunidade negra, segundo os censos oficiais.

2004 - Morre, com 74 anos, o escritor búlgaro Yordan Raditchkov, prémio Grinzane Cavour, em Itália, e o prémio Estrela do Norte, do Estado sueco.

2005 - José Manuel Durão Barroso, jura solenemente perante o Tribunal de Justiça no Luxemburgo exercer as funções de presidente da Comissão Europeia.

- É inaugurado o Parque Eólico de Vila Nova, em Miranda do Corvo.

2006 - Morre, aos 61 anos, o Presidente do Kosovo, Ibrahim Rugova.

2007 - Realiza-se, em Argel, a I Cimeira Luso - Argelina.

- O Partido Radical sérvio, ultranacionalista e eurocético, vence as eleições legislativas na Sérvia, sem maioria para formar governo.

- Morre, aos 92 anos, Emmanuel de Graffenried, o último sobrevivente dos pilotos que participaram na primeira corrida de Fórmula Um, o Grande Prémio da Grã-Bretanha, disputado em 13 de maio de 1950, no circuito britânico de Silverstone.

2009 - O exército israelita conclui a retirada da Faixa de Gaza, dando por finda a operação contra o movimento radical Hamas, iniciada a 27 de dezembro. O balanço aponta para 1.330 mortos palestinianos e 5.450 feridos.

- Morre, aos 84 anos, Jaime Isidoro, pintor, galerista, por sua iniciativa que nasceram os Encontros de Arte em Vila do Conde, Valadares, Caldas da Rainha e a Bienal de Vila Nova de Cerveira.

2011 - O ciclista norte-americano Lance Armstrong termina a carreira. Venceu por sete vezes consecutivas a volta a França (1999/2005).

- Morre, aos 72 anos, o artista norte-americano Dennis Oppenheim, uma das referências da arte na segunda metade do século XX, escultor, pioneiro da arte conceptual, da chamada art e da body art.

- Morre, aos 86 anos, o maestro espanhol Odón Alonso, que dirigiu a Orquestra Filarmónica de Madrid, a Orquestra Nacional de Espanha e foi diretor do Teatro da Zarzuela.

2012 - Abertura oficial de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura, com a presença do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, e do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho.

- Cerca de mil pessoas manifestam-se nas ruas de Lisboa para mostrar indignação contra as políticas do Governo, num protesto organizado pela Plataforma 15 de outubro, em que se registaram confrontos. Um grupo de elementos do Movimento da Oposição Nacional, que na rede social Facebook se identifica como nacionalista, envolveu-se em confrontos com outros manifestantes.

2013 - Barack Hussein Obama II toma posse para o segundo mandato como Presidente dos Estados Unidos, com um apelo para a unidade de todos os norte-americanos, elevação do debate político e defesa do Estado social.

- Morre, aos 92 anos, Augusto Victor Coelho, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

2015 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, pede ao Congresso, dominado pelo Partido Republicano, para iniciar em 2015 o debate sobre o levantamento do embargo contra Cuba.

2016 - Morre, aos 55 anos, William Dean Johnson, Bill Johnson, o primeiro norte-americano a conquistar um título olímpico no esqui alpino, nos Jogos Olímpicos de Sarajevo, em 1984.

- Morre, com 76 anos, a escultora Graça Costa Cabral.

- Morre, aos 84 anos, Paula Gareya, bailarina britânica que fez parte da Companhia de Bailados Verde Gaio e que colaborou com a Companhia Nacional de Bailado.

2017 - Marcha das Mulheres, uma série de manifestações contra o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a favor dos direitos das mulheres e das minorias, reúne milhares de pessoas contra Donald Trump em vários locais do mundo.

- Morre, aos 64 anos, Alberto da Ponte, o empresário e antigo presidente da RTP.

2020 - Diagnosticado o primeiro caso com o novo vírus detetado na China e que causa pneumonias virais nos Estados Unidos, num doente em Washington após ter viajado recentemente à cidade de Wuhan onde teve origem o surto epidémico.

- Morre, aos 77 anos, Terence Graham Parry Jones, Terry Jones, ator, encenador e realizador britânico, cofundador dos Monty Python, em 1969.

2021 - O guarda-redes Tom King, do Newport County, da quarta divisão inglesa de futebol, entra para o Guiness Book of Records depois de, no dia 19, ter fixado em 96,01 metros o novo recorde do mundo para o do golo marcado de maior distância em uma partida oficial de futebol.

- O primeiro-ministro, António Costa, afirma que todo o quadro de medidas "suplementares" de combate à covid-19 adotadas, em que se destaca a suspensão da atividade letiva, será reavaliado pelo Governo dentro de 15 dias.

2022 - O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, é absolvido no processo Selminho, no qual estava acusado de prevaricação por favorecer a imobiliária da família, de que era sócio, em detrimento do município portuense.

2023 - O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, exonera o comandante do Exército, o general Júlio César de Arruda, e nomeia para o cargo o general Tomás Ribeiro Paiva.

Este é o vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 345 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia