O MPT é um partido humanista (que centra na humanidade a actividade política) mas nem por isso deixa de ser ambientalista. O ambiente afecta-nos a todos e é base sobre a qual a humanidade vive. Defender o ambiente é defender o futuro, começa por referir o candidato Valter Rodrigues através de uma nota de imprensa.

"A defesa do meio ambiente é uma causa que deve ser amparada por todos, especialmente por organizações políticas. E é isso que o MPT faz, participando em diversas discussões públicas ambientais e não ambientais. O MPT também participou na consulta pública à Unidade de Execução da Praia Formosa. O MPT também irá participar no PDM do município do Funchal", acrescenta.

E concluiu: "Construir estradas que para poucos servem, investir em projectos megalómanos de viabilidade dúbia, não promover a qualidade das águas, não estimular o aumento da taxa de reciclagem, não fomentar a agricultura biológica, não desenvolver transportes públicos gratuitos, não estabelecer a transição para energia de fontes renováveis, não apoiar a microgeração, não aumentar eficiência energética não é defender o ambiente. Não basta investir na educação ambiental dos jovens, são necessários investimentos governamentais para termos uma Região mais ecológica e sustentável".