Fado Funchal transferido para o Baltazar Dias devido às previsões meteorológicas

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, a Câmara Municipal do Funchal decidiu transferir a iniciativa 'Fado Funchal' para o interior do Teatro Baltazar Dias, mantendo a gratuitidade no acesso.

"Dadas as limitações do espaço, os interessados em assistir aos espectáculos do Fado Funchal deverão assegurar o seu ingresso gratuito, a partir de manhã, dia 16 de Janeiro, pelas 13h30, na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias", revela a autarquia através de uma nota de imprensa.

"Cada pessoa só poderá levantar um máximo de 4 ingressos, sendo a distribuição assegurada pela ordem de chegada", adianta a mesma nota.

São três dias de música, de 18 a 20 de Fevereiro (quinta a sábado), num total de seis concertos gratuitos (dois por dia). Um às 19h30, outro às 21h00.

No dia 18, cantam Mónica Pinto e Luís de Matos, a 19, Rosa Madeira e a Associação de Fado da Madeira (com várias vozes), sendo que no último dia, a 20 de Janeiro, sobem ao palco Ricardo Martins e os Contratempo.

A iniciativa é da Câmara Municipal do Funchal com a colaboração da Associação de Fado da Madeira.