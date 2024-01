Nacional, Boavista, Rio Maior, Olhanense e Aves 1930 fazem parte da extensa lista de 397 clubes que estão proibidos de inscrever novos jogadores, de acordo com a nova plataforma criada pela FIFA.

'A Bola' avança que o Boavista é o único clube da primeira liga entre os visados, seguindo-se do Nacional, da Liga 2, Rio Maior e pelo Olhanense e Aves 1930. Da extensa lista consta ainda o nome do Santa Clara. A notícia dá conta que o clube açoriano tem a situação regularizada, tendo utilizado os reforços Alisson Safira e Yannick Semedo no jogo da passada quinta-feira com o Nacional da Madeira.

O documento, que se encontra em fase de actualização, tem como objectivo "promover a transparência e manter a total divulgação de documentos em relação aos órgãos judiciais".

A FIFA estabelece que os clubes sancionados não podem inscrever qualquer futebolista até a sanção ser "totalmente cumprida" ou a "administração da FIFA suspendê-la".