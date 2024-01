Começa hoje a 6.ª edição do Fado Funchal no 'Baltazar Dias'

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe a partir de hoje e até sábado, de 18 a 20 de Janeiro, mais uma edição do evento 'Fado Funchal'. Serão dois concertos, com entrada gratuita, por dia, que ocorrerão às 19h30 e às 21 horas.

Inicialmente o festival iria ter lugar no Auditório do Jardim Municipal, contudo devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, a autarquia do Funchal tomou a decisão de transferir a iniciativa para o interior do 'Baltazar Dias', mantendo a gratuidade do mesmo.

Os ingressos já podem ser levantados na bilheteira do Teatro Municipal. Cada pessoa pode levar até ao máximo de quatro ingressos, sendo a distribuição assegurada pela ordem de chegada.

Neste primeiro dia cantam Mónica Pinto e Luís de Matos.

Tome nota das restantes iniciativas que decorrem esta quinta na Região:

09h00 - Escala inaugural do MSC Euribia, na Madeira. Este que é o segundo navio movido a gás natural liquefeito (LNG) da MSC Cruzeiros, tem já agendadas mais duas outras passagens pelo Funchal nos dias 16 de Janeiro de 2025 e 15 de Janeiro de 2026.

O 'MSC Euribia' é o 22.º navio da MSC Cruzeiros a juntar-se à sua frota e poderá acomodar até 6.327 passageiros.

Foto DR/MSC Cruzeiros



09h00 - Reunião plenária n.º 21 na Assembleia Legislativa da Madeira;

09h00 às 17h00 - Feira temática de gastronomia, no Mercado dos Lavradores;

09h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

11h00 - Reunião da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30 às 17h00 - A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA), através do projecto 365 dias de sorrisos, comemora o Dia Internacional do Riso a promover a saúde mental na Biblioteca Municipal da Ribeira Brava, com uma palestra intitulada '365 dias de corpo e mente sã' direccionada para o público em geral.

17h30 - Será apresentada a obra 'Execução das Penas e Medidas na Comunidade - Probation, Vigilância electrónica e Justiça Juvenil - no Futuro Digital', com coordenação de Nuno Franco Caiado, esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira. A procuradora da República jubilada, Joana Marques, marcará presença no evento, assim como o presidente e vice-presidente do parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues e Rubina Leal, respectivamente.

18h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Janeiro, Dia Internacional do Riso:

1367 - D. Fernando é aclamado Rei de Portugal.

1778 - O explorador britânico James Cook descobre as ilhas Hawai.

1780 - A Rainha D. Maria I nomeia o antigo Juiz do Crime do Bairro do Castelo de S. Jorge, Diogo Inácio de Pina Manique, Intendente-Geral da Polícia da Corte e do Reino.

1870 - O Diário de Notícias inicia a publicação da primeira das quatro crónicas de Eça de Queiroz "De Port-Said a Suez" (carta sobre a inauguração do Canal do Suez).

1963 - A ditadura de Oliveira Salazar leva à Assembleia Nacional o projeto de Lei Orgânica do Ultramar, que contraria as resoluções da ONU.

1984 - Morre, aos 46 anos, o poeta e declamador ,português José Carlos Ary dos Santos.

1989 - O primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, inaugura formalmente as instalações da Agência de Notícias Lusa.

1990 - Começam as operações de limpeza do litoral da Ilha de Porto Santo, atingida por uma maré negra.

2012 - O Governo (XIX) e os parceiros sociais (sem a CGTP) assinam um acordo tripartido para a competitividade, crescimento e emprego.

2016 - Morre, aos 89 anos, António Almeida Santos, presidente honorário do PS, antigo ministro e ex-presidente da Assembleia da República.

2020 - O candidato e presidente do PSD, Rui Rio, é reeleito com 53,02% dos votos, derrotando o ex-líder parlamentar Luís Montenegro, que teve 46,98%.

2023 - O ministro do interior ucraniano, Denis Monastyrsky, o vice-ministro e outras 14 pessoas morrem na sequência da queda do helicóptero na cidade de Brovary, periferia de Kiev, Ucrânia.

Este é o décimo oitavo dia do ano. Faltam 348 dias para o final de 2024.

PENSAMENTO DO DIA