Acidente na subida de Santa Rita entope Via Rápida

Um acidente ocorrido pelas 7h30, entupiu, literalmente, o trânsito na Via Rápida no sentido Ribeira Brava - Machico, a partir da subida de Santa Rita até depois do nó de Câmara de Lobos.

Neste momento a situação começa a ficar mais ou menos resolvido, mas do acidente resultou pelo menos duas viaturas danificadas.

Foto Google Maps

O trânsito que se acumulou ficou ainda mais dificultado pela atitude de condutores que não abriram espaço à passagem da carrinha Via Litoral que iria ajudar a direccionar os condutores para faixa que tinha ficado livre.

No sentido oposto nada a registar, pelo menos até ao momento, nem sequer o habitual pára-arranca desde a Cancela ao nó de Pestana Júnior, tudo corre sobre rodas.

Conduza com precaução.