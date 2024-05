Lucas França foi o melhor guarda-redes do mês de Abril

Lucas França, do Nacional, é o vencedor do prémio de Guarda-Redes do Mês, referente a Abril, da Liga Portugal SABSEG, tendo somado 18,95% dos votos.

O dono das redes alvinegras foi o mais votado pelos treinadores principais da competição, ultrapassando a concorrência de Manuel Baldé (FC Penafiel), com 15,03%, e Oláfsson (CD Mafra), com 13,07%.

É o segundo prémio na presente época para Lucas França, que já tinha arrecadado esta distinção no período correspondente a outubro/novembro. Para vencer em abril, o guarda-redes foi totalista nos três jogos disputados pelo CD Nacional, diante Belenenses (3-1), FC P.Ferreira (1-1) e AVS (2-1).