Taxa turística nos cruzeiros só em 2025

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO releva que a taxa turística nos cruzeiros só será uma realidade em 2025. A Câmara Municipal do Funchal vai adiar por seis meses a aplicação do ‘imposto’, após reunião, em Lisboa, com a maior associação mundial de companhias do sector, que solicitou um período de adaptação à nova medida.

Em destaque temos, também, que a obra no miradouro preocupa moradores. Ponto icónico de São Roque, no Funchal, está a ser alvo de estudo geológico para aferir possibilidade da construção de estacionamento com capacidade para 60 viaturas.

Nesta edição saiba, ainda, que a temperatura média anual no Funchal ultrapassa os 21ºC e que Pedro Nuno Santos ‘repesca’ Carlos Pereira como candidato às Legislativas nacionais.

Por fim, chamamos à capa Bernardo, um jogador do Marítimo que bate recorde com mais de 30 anos. Para além de ter marcado o primeiro golo na equipa principal do Marítimo, foi o jogador madeirense mais novo a fazê-lo frente ao Nacional.

