Marinha envia Corveta António Eanes para patrulhar mar da Madeira

A Corveta António Enes, da Marinha Portuguesa, chega amanhã, segunda-feira, à Região Autónoma da Madeira, onde irá realizar missões no âmbito da salvaguarda da vida humana no mar e patrulha e vigilância dos espaços marítimos, contribuindo assim para o cumprimento das funções de segurança e autoridade do Estado no mar, avançou a Armada em comunicado de imprensa.

O NRP António Enes é comandado pelo capitão-tenente Vítor Campos Cavaleiro e tem uma guarnição de 60 militares.