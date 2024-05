Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe espectáculo 'Gato Pintor'

O auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal recebe, no próximo dia 17 de Maio, às 11h00 e às 15h00, o espectáculo 'Gato Pintor'.

Este é um projecto que privilegia a forte interacção com o público infantil, incentiva a criatividade, o imaginário, a curiosidade, a capacidade de improviso, a confiança e as habilidades interpessoais, características essenciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Razão pela qual, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe um espectáculo divertido e interactivo para famílias e escolas, indica nota à imprensa.

Este projecto, da autoria de João Monge e Manuel Paulo, é direccionado ao público infantil. É composto por 14 canções inéditas que, de uma forma simples, retratam diversas realidades da vida de qualquer criança e não só.

Apresenta as suas canções ao vivo, sem qualquer playback e privilegia a interacção com o público, tornando cada concerto num evento dinâmico e único, realça a mesma nota.

"Neste concerto, para pessoas pequenas e também para pessoas grandes, o 'Gato Pintor' leva-nos no seu pincel a visitar palhaços que voam para dentro de luas, reis sem coroa e sem ouro nos seus castelos no ar, e deixa-nos perguntas importantíssimas sobre o porquê de nós, os humanos, sermos os únicos animais que usam sapatos. Onde nos leva este gato? Onde vamos aterrar? Enquanto o Gato Pintor não parar de pintar com sete cores e com sete notas que já estão no arco-íris dos sons, nós não paramos de voar. O piano é uma casinha, o tambor tem lá dentro um coração e a guitarra é como nós, tem cintura e tem cabeça", acrescenta.

Os bilhetes encontram-se para venda no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, no Teatro Baltazar Dias e na Ticktline, pelo valor de 5 euros.