Joe Biden e Kamala Harris apontam Trump como inimigo da liberdade

O presidente Joe Biden condenou na terça-feira as proibições ao aborto em vários estados norte-americanos, que têm colocado cada vez mais em risco a saúde das grávidas, e culpou Donald Trump, provável adversário republicano nas eleições deste ano.

"Ele está a apostar que não o vamos responsabilizar", disse Biden perante uma multidão de centenas de apoiantes que aplaudiam, continuando: "Ele está a apostar que vocês vão deixar de se importar. Mas adivinhem?... Estou a apostar que ele está errado. Estou a apostar que não se vão esquecer".

O comício com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, ocorreu no mesmo dia das primárias republicanas em New Hampshire, onde Trump pretende apertar o cerco à nomeação presidencial do seu partido, e demonstrou como os democratas esperam aproveitar a raiva persistente sobre as restrições ao aborto para enfraquecer a sua candidatura de regresso.

Na origem destas restrições está a anulação do acórdão Roe v. Wade pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos há menos de dois anos, no caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, uma decisão viabilizada por três juízes conservadores nomeados por Trump. "A pessoa mais responsável por tirar essa liberdade na América é Donald Trump", afirmou o líder da Casa Branca.

O discurso foi o mais direto de Biden sobre o aborto e o estado da saúde reprodutiva, mas foi interrompido várias vezes por protestos contra a guerra de Israel em Gaza.

Biden foi apresentado por Amanda Zurawski, uma mulher do Texas cujas águas rebentaram apenas a meio da gravidez. Como Roe v. Wade tinha acabado de ser anulado, ela não pôde fazer um aborto até entrar em choque sético.

"O que eu passei foi nada menos que bárbaro. E não precisava de acontecer", disse Zurawski, que também testemunhou perante o Congresso e processou o Texas juntamente com várias outras mulheres."Mas aconteceu, por causa de Donald Trump".

Os democratas vêem a Virgínia como uma história de sucesso na sua luta pelo direito ao aborto desde que Roe v. Wade foi anulado pelo Supremo Tribunal dos EUA. Nas eleições legislativas do ano passado, o partido manteve o controlo do Senado e obteve a maioria na Câmara. Foi uma derrota para o governador republicano Glenn Youngkin, que tinha proposto novos limites ao aborto e tinha sido considerado um potencial candidato presidencial.

"A voz do povo foi ouvida e será ouvida", disse Harris, a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-presidente. No seu discurso, Harris também se dirigiu a Trump, descrevendo-o como "o arquiteto desta crise de saúde" causada pelas restrições ao aborto em todo o país.

Harris esteve no Wisconsin na segunda-feira para assinalar o 51º aniversário de Roe v. Wade, a primeira paragem de uma série de eventos a nível nacional centrados no aborto."Na América, a liberdade não é para ser concedida. É nossa por direito", disse, frisando: "Isso inclui a liberdade de tomar decisões sobre o próprio corpo - não é o governo que nos diz o que fazer".

Trump assumiu o crédito por ter ajudado a derrubar Roe v. Wade, mas recusou leis como a proibição da Flórida de abortos após seis semanas, que foi assinada pelo governador Ron DeSantis, que desistiu da corrida à nomeação republicana no fim de semana.

Embora os democratas queiram restaurar os direitos federais estabelecidos no caso Roe v. Wade, não há qualquer hipótese de isso acontecer com a atual composição do Supremo Tribunal e o controlo republicano da Câmara.

A Casa Branca está a forçar os limites da sua capacidade de garantir o acesso ao aborto. Na segunda-feira, anunciou a criação de uma equipa dedicada a ajudar os hospitais a cumprir a Lei Federal de Tratamento Médico de Emergência e Trabalho, que exige que os hospitais que recebem dinheiro federal forneçam tratamento que salve vidas quando um paciente está em risco de morrer.