"Cumpri o meu papel", diz Carlos Pereira

Após ter sido anunciado de que Paulo Cafôfo será cabeça-de-lista do PS-M à Assembleia da República, Carlos Pereira recorreu às redes sociais para fazer uma publicação em jeito de balanço e de despedida.

"Fui cabeça-de-lista pela Madeira três vezes. Obtendo os melhores resultados de sempre para o PS M em eleições nacionais consecutivas. Assumi muitos compromissos e cumpri tudo o que me comprometi", começou por dizer.

E acrescentou: "Coloquei em prática uma cultura política de diálogo pela Madeira que gerou muitos frutos: foram obtidas conquistas que foram geradas no diálogo com outros partidos. Travei batalhas com a república por vezes com o meu próprio partido e até com o governo. Todas as guerras que travei foi para defender o que acredito e ser fiel aos que me elegeram. Cumpri o meu papel e nunca coloquei em causa o slogan que criamos em 2015: sempre pela Madeira".

O socialista disse que uma das suas "muitas conquistas" foi o "co- financiamento de 50% do novo hospital: a maior obra da Madeira", entre tantas outras que destaca na publicação feita nas redes sociais.

