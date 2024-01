Clube Naval do Funchal conquista cinco pódios no XXI Meeting Internacional do Estoril

A equipa de natação do Clube Naval do Funchal (CNF)participou nos dias 13 e 14 de Janeiro no XXI Meeting Internacional do Estoril, conquistando cinco pódios.

A equipa de infantis A e B foi composta por Maria Ferro, Maria Jardim, Mariana Oliveira, Vera Jesus, Lourenço Lúcio, Pedro Abreu, Salvador Mendes e Tomás Gonçalves.

No primeiro de dia de provas os destaques foram para a conquista de seis recordes pessoais e 4 finais.

No fim segundo dia os nadadores do CNF obtiveram sete recordes pessoais, quatro finais e dois pódios. O grande destaque vai para Maria Ferro e Tomás Gonçalves com dois pódios cada um mas também para Vera Jesus.

Maria Ferro foi 1.º lugar nos 100 metros costas e 100 metros bruços, já o seu colega de equipa Tomás Gonçalves conquistou o 2.º lugar nos 200 metros estilos e o 3.º lugar nos 100 metros bruços. Vera Jesus alcançou um 3.º lugar nos 100 metros livres.

Resultados:

Maria Ferro, 1.º nos 100 metros costas, 1:17.87

Maria Ferro, 1.º nos 100 metros bruços, 1:26.70

Tomás Gonçalves, 2.º nos 200 metros estilos, 2:29.02

Tomás Gonçalves, 3.º nos 100 metros bruços, 1:15.89

Vera Jesus, 3.º nos 100 metros Livres, 1:07.89

Pedro Abreu, 4.º nos 100 metros livres, 1:07.66

Tomás Gonçalves, 5.º nos 100 metros Costas, 1:07.83

Salvador Mendes, 6.º nos 100 metros Mariposa, 1:09.50

Vera Jesus, 10.º nos 100 metros costas, 1:21.02

Maria Jardim, 10.º nos 100 metros costas, 1:27.20

Salvador Mendes, 11.º nos 100 metros livres, 1:03.86

Salvador Mendes, 13.º nos 200 metros estilos, 2:43.50

Lourenço Lúcio, 20.º nos 100 metros livres, 1:14.28

Mariana Oliveira, 23.º nos 100 metros costas, 1:24.65

Lourenço Lúcio, 25.º nos 200 metros estilos, 3:05.06