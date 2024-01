Libertado jovem detido pela sétima vez por tráfico de droga no Funchal

Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal, no âmbito de uma acção de patrulhamento junto ao jardim do Almirante Reis, quando o mesmo se encontrava nas imediações do teleférico. O jovem foi detido por tráfico de droga, tendo sido já a sétima vez que foi apanhado pela polícia pelo mesmo crime.

“Ao aperceber-se da presença policial, dado que o mesmo é referenciado por este tipo de atividade ilícita, o mesmo tentou esquivar-se à acção dos polícias, tendo, contudo, sido de imediato intercetado. Desta forma foi possível proceder à sua revista e à apreensão de 23 doses individuais de uma substância estupefaciente denominada por ‘Haxixe’, adiantou a PSP em comunicado, referindo que esta é a 7.ª vez que o mesmo suspeito é detido pelo mesmo tipo de crime e no mesmo local, estando inclusivamente sujeito a medidas de coacção de apresentações periódicas no Comando Regional da PSP Madeira e proibição de frequentar espaços conotados com o tráfico e consumo de estupefacientes.

“O detido foi constituído arguido, sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo sido libertado após audição em 1.º interrogatório judicial”, explicou.