Carlos Pereira será candidato por Lisboa

O socialista madeirense Carlos Pereira será candidato nas Legislativas Nacionais pelo círculo de Lisboa.

O DIÁRIO apurou junto das hostes afectas a Pedro Nuno Santos que o deputado eleito pela Madeira nas três eleições anteriores integra o 11.º lugar da lista encabeçada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na quota indicada pelo secretário geral, líder do partido que em princípio escolhe os candidatos que ocupam o 10.º e o 19.º lugar da lista. Contudo, a versão final das listas de candidatos a deputados às próximas eleições legislativas já apresentada no Secretariado, ainda é votada na noite de hoje, em plena Comissão Política do PS.

Esta manhã o deputado deixava uma mensagem nas redes sociais, garantindo que o trabalho no continente continua, uma vez arrumada a questão política na Região.

A não inclusão de Carlos Pereira na lista do PS-M ficou clarificada na semana passada. Primeiro quando em pleno congresso do PS-M Paulo Cafôfo assumiu que seria o cabeça-de-lista depois de ouvir a disponibilidade do deputado para continuar a ser útil, e depois com a provação por unanimidade da lista que inclui Miguel Iglésias e Sofia Canha nos lugares ditos elegíveis.

A opção motivou alegações de saneamento, assumidos por históricos socialistas, mas também de apoio ao líder socialista madeirense.

Depois da tormenta insular, Carlos Pereira ganha protagonismo nacional numa lista de pesos pesados. A lista encabeçada por Mariana Vieira da Silva, integra o ex-secretário de Estado e presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Marcos Perestrello que surge em segundo lugar, e o ministro das Finanças, Fernando Medina, na terceira posição.