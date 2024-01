Clube Naval da Calheta renova título regional de canoagem de mar

O Clube Naval da Calheta, com 1.200 pontos, foi o grande vencedor da Taça da Madeira de Canoagem de Mar, prova organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira (ARCM), que levou a efeito, hoje, dia 20 de Janeiro, as primeiras competições de 2024, do denominado Campeonato Regional de Canoagem de Mar. No pódio seguiram-se o Centro Treino Mar e o Clube Naval do Funchal, com 1.027 e 950 pontos, respectivamente.

"De destacar, que os Campeões Regionais irão representar a Madeira, no Campeonato Nacional da Especialidade", informa uma nota de imprensa a ARCM.

"Foi num ambiente de festa que o mar da zona Este (Machico) recebeu os canoístas oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta, do Clube Naval do Funchal e do Ludens clube de Machico", refere ainda. "Estas provas foram destinadas às categorias SS1 e SS2 Juniores, Seniores e Veteranos Masculinos, Femininos e Mistos. Todas as categorias tiveram de percorrer 19 Km".

No pódio, destacaram-se nas várias categorias estes canoístas:

SS2 Seniores Masculinos

1º Célio Alves/José Ferreira (ANCL), 2º Francisco Figueira/Rafael Silva (CTM), 3º Pedro Mendes/Vitor Chaves (CNF);

SS2 Juniores Masculinos

1º Martin Perdigão/Afonso Relva (CNC), 2º Martin Machin/João Jardim (ANCL), 3º Afonso Serrão/Mateus Freitas (CNC);

SS1 Seniores Masculinos

1º Bernardo Pereira (CNC), 2º David Fernandes (CNC), 3º João Ornelas (ANCL);

SS1 Seniores Femininos

1º Luísa Pereira (CTM), 2º Carlota Duarte (CNF), 3º Kamila Roberts (CNC);

SS1 Juniores Masculinos

1º José Câmara (CNC); 2º Miguel Rodrigues (CNF), 3º João Rodrigues (CTM)

SS1 Masters A Masculinos

1º André Pinto (CNF), 2º Diogo Drumond (CTM);

SS1 Masters B Masculinos

1º Duarte Camacho (CNF), 2º Rui Gonçalves (ANCL).