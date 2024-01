'Fado Funchal' regressa para seis concertos em três dias

O auditório do Jardim Municipal volta a receber, entre os dias 18 e 20 de Janeiro, mais uma edição do Festival 'Fado Funchal', uma iniciativa que pretende homenagear o Património Cultural e Imaterial da Humanidade, o fado.

Esta 6.ª edição contará com a presença de 33 artistas, entre fadistas e músicos, explicou hoje o presidente da Câmara Municipal do Funchal, na apresentação do evento. "É um evento grandioso. Em três dias vamos ter 33 artistas, vamos ter o Auditório do Jardim Municipal muito bem recheado e espero que a população adira, espero que as condições climatéricas também ajudem porque o facto de levarmos um evento destes para a rua tem os seus riscos", disse.

No total serão seis concertos, dois por dia, às 19h30 e às 21 horas.

O evento representa um investimento da autarquia no valor de 40 mil euros.

Quisemos mostrar o fado a toda a população de uma forma mais aberta, mais espontânea" Pedro Calado

Na ocasião, o autarca explicou que quis apostar na juventude e nos fadistas madeirenses. "Queremos fazer mais e melhor e nesse melhor inclui-se muito objectivamente inserir e dar palco aos mais jovens, fazer com que os mais jovens tenham um palco de apresentação e de representação daquilo que mais gostam e sabem fazer".

A 6.ª edição do Fado Funchal tem entrada livre no auditório do Jardim Municipal.