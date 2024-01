MIguel Albuquerque foi a Santa Cruz reafirmar prioridades do PSD

Foi num encontro com os militantes do PSD-Madeira, em Santa Cruz, que Miguel Albuquerquer reafirmou aquelas que entende serem as prioridades para o seu partido.

À cabeça colocou o ganhar as eleições, para assim poder continuar "a defender a Madeira e os madeirenses na República", garantindo a autonomia e um "clima de paz, a estabilidade e o progresso" da Região.

O líder social-democrada colocou como premissa a vitória no dia 10 de Março, para que que os madeirenses estejem devidamente representados em São Bento, não deixando de lembrar os assuntos que estão pendentes e perante os quais o Estado está em falta.

“Estamos na política para defender causas e as nossas causas estão muito bem identificadas e, desde logo, têm a ver com as soluções para os problemas que se vão adiando e que nunca se resolvem na República”, disse, tocando na Lei das Finanças Regionais, na ligação aérea entre a Madeira e o Porto Santo, na inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira, entre outros cadernos que estão pendentes.

"Nada disto é normal, é uma luta que temos de continuar”, enfatizou, reiterando o papel a desempenhar pelos deputados que venham a ser eleitos pela coligação 'Madeira Primeiro'.

Também Pedro Coelho, cabeça-de-lista da candidatura à Assembleia da República pela coligação apontou a prosperidade da Madeira como prioridade. “Queremos uma Madeira ainda mais próspera, mais desenvolvida, com mais autonomia, com mais e melhor mobilidade, com mais investimento e com ainda melhores perspectivas de futuro para os nossos jovens e esse será, também, o mote do nosso trabalho na Assembleia da República, ao reivindicarmos as soluções que estão em falta por parte do Estado” afirmou, apontando a necessidade de o País valorizar as regiões autónomas.

"A 10 de Março, temos de optar entre dois modelos de governação: ou temos mais do mesmo, um ministro que António Costa não quis e que, agora, apoia para primeiro-ministro, ou temos uma AD, com Luís Montenegro, capaz de garantir um Governo que promova o crescimento económico, o apoio às empresas e a criação de emprego e o recolocar de Portugal na senda do desenvolvimento", frisou, salientando o compromisso que assume "com a Madeira e com todos os Madeirenses".

Pedro Coelho aproveitou a ocasião para mobilizar os social-democratas para uma vitória nas próximas eleições.