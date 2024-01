Garante Carlos Pereira: “Eu não me autoexcluí de nada"

Carlos Pereia começou a sua intervenção a desejar “bons sucessos” a Paulo Cafôfo.

O deputado no PS na Assembleia da República lembrou as palavras de Luís Montenegro, em 2015, quando chegou á Assembleia da república.

Depois, falou da madeira, para dizer que esta precisa de uma alternativa e que a única que se pode vislumbrar é o PS. “Estamos muito preocupados com o futuro das pessoas”.

Temos quatro vertentes muito importantes: a dignidade do trabalho, que é mais salários, o fim da precariedade e o equilíbrio da vida pessoal e profissional; a dinamização da economia, como suporte do Estado Social; a coesão territorial, que percebemos melhor do que os demais portugueses, precisamos que o Pais deixe de ser centralista; Os serviços públicos e o investimento público, ambos se impõem, também na Madeira.

“Eles (PSD) não querem saber de nada disto”.

“Temos objectivos complexos exigentes, para os próximos tempos. Precisamos de estar mobilizados para garantir que são conseguidos. Temos de ganhar eleições, para garantir que o próximo primeiro-ministro é Pedro nuno Santos”.

Carlos pereiro também fala do Ciclo autárquico, tendo referido o papel de Ricardo Franco e Emanuel Câmara: “Obrigado por aquilo que fizeram”. Carlos Pereira diz que se impõe reganhar o Funchal, o Porto santo, continuar com Machico

“Eu não me autoexcluí de nada. Eu estou disponível para o PS e estarei sempre disponível para o PS.”