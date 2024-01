1.511 inscritos nas três provas da Maratona do Funchal

No total estão inscritos 1.511 atletas para a Maratona do Funchal a realizar-se já este domingo, dia 21 de Janeiro.

A prova que inevitavelmente vai condicionar a circulação na baixa da cidade e ao longo da Estrada Monumental até à Rotunda da Praça da Assicom, durante toda a manhã e início da tarde, este ano tem a particularidade de começar ainda de madrugada, com a partida a ser antecipada para as 7h00 de modo a mitigar os constrangimentos na circulação durante o dia.

Organizada pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), conta com o apoio de instituições públicas e privadas, com destaque para a parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF), local da apresentação oficial desta 9ª Edição da Maratona do Funchal.

Composta por três distâncias, a Maratona do Funchal conta com 369 atletas inscritos e com 42.195 metros de extensão (Campeonatos de Portugal); a Meia Maratona do Funchal com 21.097,5 metros (Campeonatos Regionais); e a Mini Maratona com, aproximadamente, 8,3 km, a participação na Maratona e na Meia Maratona é aberta a atletas dos escalões Sub-23, Seniores e Veteranos, enquanto na Mini Maratona é permitida a participação dos escalões Sub-20 a Veteranos.

Com meta instalada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto à Casa da Luz, a partida da Maratona ocorrerá pela alvorada, com o ‘tiro de partida’ previsto para as 7h00 na Rua do Gorgulho, na zona do Lido (prova com tempo limite de 6h30). Hora e meia depois (8h30) será a partida da Mini Maratona, meia hora antes da partida (9h00) da Meia Maratona.

No histórico das oito edições já realizadas da Maratona do Funchal – não se realizou em 2021 – destaque para o britânico Nikki Johnstone, que em 2019 (5ª Edição) ganhou a maratona ao percorrer os mais de 42 km em 2:21,50. Nos femininos, o melhor tempo viria a ser realizado no ano seguinte, em 2020 (6ª Edição) pela portuguesa Rosa Madureira que cortou a meta 2:50,09 após a partida.

Nota ainda para a edição do ano passado, até então a mais concorrida de sempre com um total de 1.404 participantes nas três provas.

Egídio Olim, presidente da AARAM fez saber que "mais de 800 são participantes forasteiros, estrangeiros e continentais".

Realçou o "grande cunho de turismo desportivo" que a prova associa, assim como "os milhões [de euros]" que a mesma derrama na economia local.