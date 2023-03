45 anos do Teatro Experimental do Funchal retratados em livro

Teve ontem lugar, no palco principal da Feira do Livro do Funchal, a apresentação do livro 'Teatro Experimental do Funchal - 45 anos de Teatro'.

Com a presença de Paulo Rodrigues, Roberto Merino e Marta Cília, vai dada a conhecer ao grande público esta obra que pretende homenagear o teatro e exibir todo o seu património cultural e humano, ao mesmo tempo que também reflecte a influência que deixou na formação de pessoas, instituições e demais.

Segundo a associação, esta obra, que retrata mais de 149 produções de teatro, 400 eventos e mais de um milhão de espectadores que assistiram às peças do TEF, é "uma tentativa de fazer com que o espaço continue a superar o desafio do tempo e que mantenha as suas memórias".