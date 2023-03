Livro de contos de Carmo Marques na Feira do Livro do Funchal

O novo livro de Carmo Marques intitulado 'Quantas vida tem um gato?' será apresentado na quinta-feira, 30 de Março, na Feira do Livro do Funchal por Maria José Assunção.

A publicação reúne doze contos num total de 186 páginas, numa compilação que levou dois anos a organizar. Editado pela artelogy, a publicação baseia-se substancialmente em episódios de ficção, havendo apenas um conto que é inspirado em factos reais e com contornos autobiográficos.

O novo livro estará disponível apenas 'on-line'.

Carmo Marques é madeirense, formada em Filologia germânica, pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Foi co-autora da versão portuguesa dos contos do escritor inglês Romesh Gunesekera, integrados na edição bilingue de The Spice Collector, em 2008. Ao longo dos anos, participou em várias revistas e colectâneas de poesia. Em 2014, na sequência da sua tese de mestrado na área de literatura medieval, publicou 'No Reino Aventuroso de Artur – Um olhar sobre mulher medieval a partir de uma leitura de 'A Demanda do Santo Graal'. Mantém, desde 2017, uma crónica no JM.