JPP afirma que GESBA gastou "mais de 725 mil euros" com advogado

O partido Juntos Pelo Povo (JPP) continua a investigar os gastos da GESBA a empresa pública de gestão do sector da banana na Região Autónoma da Madeira. Esta quinta-feira, 30 de Março, o JPP afirma que foram gastos "mais de 725 mil euros" com serviços jurídicos.

Durante uma conferência de imprensa, realizada na Assembleia Legislativa da Madeira, o deputado Élvio Sousa, expôs os "gastos principescos pagos a apenas um advogado e com o dinheiro dos produtores de banana".

Em causa está o facto de a empresa pública ter facturado em 2021 com a venda de banana 18,92 milhões de euros e ter pago aos produtores 6,7 milhões. O JPP classifica como uma "gestão altamente ruinosa" a da GESBA, já que "fica por explicar onde foram gastos quase 13 milhões de euros do dinheiro dos bananicultores" e indaga sobre "como é que o dinheiro do suor do trabalho dos agricultores tem sido gerido".

A GESBA já pagou, com o dinheiro dos agricultores, mais de 725 mil euros (com IVA) a um único advogado (Ricardo Frade). Uma autêntica manjedoura a faturar, e já a caminho de um milhão de euros, contando com procedimentos, na sua maioria, por ajuste direto e apenas para um sector específico (banana). JPP

O partido relaciona ainda que o advogado Ricardo Frade Gouveia, que presta serviços de advocacia à empresa pública do sector da Banana, ser "simultaneamente presidente da direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública".