Madeirense preso por desviar três milhões em Lisboa

Um madeirense, administrador de insolvências que ganhou projecção nacional há 23 anos, quando enfrentou o então presidente do Benfica, foi condenado a 5 anos de cadeia por peculato.

A notícia que faz a manchete da edição de hoje do DIÁRIO revela que Eusébio Gouveia desviou cerca de três milhões de euros de processos de insolvência que corriam no continente, conforme acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, com data de 15 de Fevereiro.

Quem também é chamado à primeira página é o ‘Pirata’, que se prepara para a viagem mais dura da sua vida. Aos 60 anos, Henrique Afonso lança-se, na próxima semana, a partir do Paul do Mar, para mais uma aventura à procura de realização plena. Saiba mais nesta edição do DIÁRIO.

Entre as novidades mais frescas, dizemos-lhe que António Zambujo presta tributo a ‘Max’ no Summer Opening, isto depois de ontem ter cantado e encantado o público madeirense que encheu o Teatro Municipal Baltazar Dias, num concerto incluído na 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal, que continua até ao próximo domingo.

Saiba, também, que a guarnição do ‘Mondego’ faz refeições e higiene pessoal fora do navio, que continua acostado no porto do Caniçal, sem luz, água e alimentação a bordo, agitando, ainda mais, a opinião pública, que desde o passado dia 11 tem estado atenda ao que se passa com este Navio da República Portuguesa, depois de 13 militares se terem recusado a embarcar, para levar a cabo uma missão de controlo de um navio russo que passou ao largo do Porto Santo.

Por cá, esta quinta-feira, a sétima arte está hoje em êxtase, com a estreia do filme ‘Posso olhar por ti’, do realizador madeirense Francisco Lobo Faria, que diz que reconhecimento do filme ajuda a promover a Região. A estreia nacional acontece em 25 salas de todo o país. Na Madeira, o filme pode ser visto nas salas do CinePlace, no Madeira Shopping, ou nos cinemas NOS, no Forum Madeira.

Mas estes são apenas alguns dos assuntos noticiados na edição de hoje do DIÁRIO, que poderá ler na íntegra, on line, através da nossa plataforma. Se quiser continuar a par de todas as novidades desta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou acompanhe-nos através da rádio TSF-Madeira. Pode, ainda, seguir-nos nas redes sociais.

Bom dia, com boas leituras!