Feira do Livro do Funchal assinala Dia do Livro Português

O terceiro dia da 49.ª edição da Feira do Livro do Funchal é assinalado pelo Dia do Livro Português, onde se destacou a importância do livro, do saber e da língua portuguesa em todo o mundo.

Relativamente à programação do dia, pelas 15 horas, a Avenida Arriaga será animada pelo grupo de Teatro Bolo do Caco, com o 'Príncipe e a Andorinha', baseado na história do príncipe feliz de Oscar Wilde.

Às 16 horas, o espaço infantojuvenil acolhe o espectáculo de Cláudia Gaiolas 'Antiprincesas - Clarice Lispector'.

Às 17 horas Andreia Baptista e Teresa Viera lançam o livro 'Ai! Se eu fosse Zeus...', no Largo da Restauração.

Por volta das 18 horas, Isabel Stilwell realizará a apresentação do livro 'Inês de Castro' no palco principal. E, simultaneamente, estará a decorrer uma sessão de autógrafos no stand da FNAC com Andreia Baptista e no stand da Rota do Livro com Leão Rebordosa.

Ao final do dia, às 19 horas, o espaço lounge do Mini Eco Bar, acolherá a tertúlia com a apresentação do livro 'Flores que se comem' de Fernanda Botelho, com Elisabete Henriques e Susana Fontinha.

Por último, o terceiro dia encerra, às 20 horas, com a actuação da banda madeirense 'Men on the Couch' no palco principal da feira.