Chuva e trovoada a norte, risco de incêndio a sul

Seis distritos de Portugal continental vão estar hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, que podem ser de granizo, condições para trovoada e rajadas fortes de vento, numa semana que vai ser quente.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 11:0 e as 21:00 de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O instituto prevê para hoje no continente tempo quente com possibilidade de aguaceiros e trovoada no norte e centro durante a tarde, vento por vezes forte nas terras altas, nevoeiro no litoral norte e centro e pequena subida da temperatura.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Setúbal) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Évora).

O IPMA prevê para os próximos dias continuação de tempo quente com temperaturas acima dos 30 graus em várias regiões do continente.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Por outro lado, sete concelhos do distrito de Faro apresentam hoje perigo máximo de incêndio enquanto o nordeste transmontano, região centro e Alentejo estão em risco muito elevado e elevado num dia em que são esperadas temperaturas até aos 35 graus.

Segundo informação disponível no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os concelhos de Aljezur, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira estão em perigo máximo de incêndio rural e outros nove concelhos do distrito de Faro a muito elevado e elevado.

Vários concelhos dos distritos de Santarém, Leiria, Castelo Branco, Beja, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Évora, Portalegre e Bragança apresentam perigo muito elevado e elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sexta-feira devido à previsão de tempo quente, com temperaturas acima dos 30 graus Celsius em algumas regiões do país.

A região do Algarve vai manter-se nos próximos dias com alguns concelhos em perigo máximo de incêndio e vários concelhos de outros distritos estão com risco muito elevado e elevado.

O risco aumenta e surge alargado a quase todo o território continental na quinta e na sexta-feira.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.