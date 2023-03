Exposição Regional do Limão 2023 conta com mais de 600 expositores

No próximo dia 1 de Abril, arranca a XXI Exposição Regional do Limão, pelas 17h00, no Polidesportivo da Freguesia da Ilha, que irá contar este ano com a participação de 648 expositores.

Neste evento que será presidido pelo secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, a organização preparou dinâmicas ecléticas dirigidas aos agricultores e à população que visita o certame organizado pela Casa do Povo da Ilha.

Assim, destaca-se no sábado a palestra com o tema 'Agricultando o futuro', a prova cega de sobremesas e licores, a mostra de dança e a música com banda e DJ.

No Domingo, espera-se muitos excursionistas para ver a exposição, a festa do despique e os convidados musicais, Joana e os D’Repente. Também fazem parte do programa o Folclore da Casa do Povo de Santa Cruz, o desfile da Associação Geringonça, os acordeonistas da Casa do Povo da Ponta do Sol e o DJ Hugo Basílio.

A organização informa ainda que no certame existem diversas barracas de gastronomia de arraial madeirense.

O evento será transmitido em formato áudio no sábado em algumas rádios regionais, e nos dois dias pelo canal naminhaterra.com.