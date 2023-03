Roberto Merino presente no lançamento do livro 'Teatro Experimental do Funchal – 45 anos de Teatro'

O palco principal da Feira do Livro do Funchal acolhe esta quinta-feira, pelas 16 horas, a apresentação do livro 'Teatro Experimental do Funchal – 45 anos de Teatro', que contará com o painel Paulo Miguel Rodrigues, docente da Universidade da Madeira, Roberto Merino, encenador e director artístico e Marta Cília, locutora e realizadora da RDP Madeira.

A Associação Teatro Experimental do Teatro iniciou o seu percurso de 1975, nos serviços culturais da Câmara Municipal do Funchal, denominada na altura como Grupo Experimental do Teatro do Funchal, por iniciativa do então Chefe de Serviços da Comissão de Atividades Culturais do Teatro Municipal Baltazar Dias, Sr. Fernando Nascimento. Pela direcção artística passaram, desde 1975, Eduardo Luis, Élvio Camacho, Fernando Heitor e Roberto Merino.

Roberto Merino nasceu em 1952, no Chile. Dirigiu artisticamente o Teatro Experimental do Porto até 1978, voltando em duas ocasiões a essa companhia profissional. Posteriormente, trabalhou nos Serviços Culturais da Câmara Municipal do Funchal e com o Grupo de Teatro Experimental do Funchal. Foi professor da Balleteatro Escola Profissional durante três décadas.

Encenou o Teatro Experimental do Funchal nas produções 'Woyzeck' de George Buchner, Histórias de Hakim de Noberto d´Ávila, Tartufo de Molière, Da Arte de Bem Governar de John Arden, O Principezinho de Antoniune de Saint Exupéry, Homenagem a Vinicius Moraes, Enquanto o mundo for mundo de Francisco Ventura e Carlos Lélis, Uma Terra de Paz de Brecht, O Círculo de Giz de Ausburgo de Brecht, Liberdade, Liberdade, Liberdade de vários autores.