Ligações aéreas entre Madeira e Lisboa para a Páscoa só a partir dos 500 euros?

Muitos madeirenses aproveitam a semana da Páscoa para tirar uns dias de férias e viajar. A capital portuguesa é um destino apetecido, seja para ficar, seja para fazer ligação com outras paragens. Os preços das passagens aéreas têm dado o que falar. Afinal quanto custa a um madeirense sair da ilha rumo a Lisboa na Semana Santa?

O DIÁRIO, com recurso à plataforma digital de viagens Skyscanner, fez simulações de ligações aéreas directas, - em classe económica -, de forma a aferir o seu valor em diferentes dias e transportadoras.

Entre as operadoras com ligações directas entre as duas regiões constam a easyJet, a Ryanair e a TAP. Disponíveis estão viagens combinadas, entre duas companhias aéreas diferentes, que por sinal garantem aos passageiros valores atractivos.

De 1 a 8 de Abril

Com saída do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo este sábado, 1 de Abril, e regresso de Lisboa no próximo sábado, 8 de Abril, há viagens para todos os gostos e bolsos, desde 235 euros até 784 euros.

Excluindo os voos combinados, deixando viagens com partida e regresso da mesma companhia aérea, a Ryanair é a transportadora que apresenta viagens mais baratas, desde 235 euros ida-e-volta. Segue-se a easyJet com ligações a contar de 279 euros. A TAP, como habitual, apresenta os valores mais altos, a partir de 355 euros.

De 3 a 10 de Abril

Já se a partida da ilha da Madeira acontecer na segunda-feira, 3 de Abril, com o regresso da capital portuguesa a 10 de Abril, os preços sofrem uma ligeira alteração.

Novamente a companhia aérea de baixo custo irlandesa Ryanair é a que oferece os valores mais baixos, desde 184 euros.

Em segundo lugar fica a easyJet com viagens ida-e-volta entre a Madeira e Lisboa a partir de 377 euros. Em último fica a Transportadora Aérea Portuguesa com ligações desde 432 euros.

De 6 a 10 de Abril

Fechando o círculo, pesquisando por uma ‘escapadinha’ de fim-de-semana, com saída do aeroporto de Santa Cruz na Quinta-feira Santa e regresso de Lisboa na segunda-feira, dia 10 de Abril, os valores ficam mais ‘apetecíveis’.

Para uma viagem de cinco dias, a Ryanair faz a ligação por preços desde 217 euros, segue-se a TAP com voos a partir de 381 euros e a easyJet com ofertas desde 389 euros.

O DIÁRIO teve em consideração os diversos horários de voos disponíveis e os valores apresentados correspondem à classe económica sem bagagem de porão.

Os passageiros residentes na Região Autónoma da Madeira têm direito ao Subsídio Social de Mobilidade, que prevê a comparticipação do custo final de viagens entre o continente português a partir dos 86 euros (residentes equiparados) e dos 65 euros (estudantes deslocados) para passagens aéreas até o montante máximo de 400 euros.