Banda desenhada 'O Teatro. Lugar de (entre)mundos' lançada amanhã na Feira do Livro

A banda desenhada 'O Teatro. Lugar de (entre)mundos' vai ser lançada amanhã, às 19 horas, no palco principal da Feira do Livro do Funchal.

De forma a assinalar a celebração do Teatro Municipal Baltazar Dias e os seus 135 anos de existência, este livro retrata, ao longo das suas páginas, alguns dos momentos mais importantes na história do Teatro, representados através de diversos ilustradores madeirenses. Além disso, também apresenta uma homenagem às principais figuras que fizeram parte do Teatro Municipal Baltazar Dias.

A Livraria Sétima Dimensão existe desde 2004 e tem o objectivo de trazer aos leitores as mais diversas obras de Banda Desenhada, principalmente através de parcerias com algumas editoras nacionais de BD. Outro dos fins é servir com qualidade os coleccionadores de Banda Desenha e Cultura Pop, providenciando uma grande variedade de livros e figuras.

De realçar que para o primeiro dia da Feira do Livro do Funchal está também incluído no programa o concerto de Válter Lobo e convidados, no palco principal pelas 20 horas.

A 49ª Feira do Livro do Funchal decorre de 24 de Março a 2 de Abril, na Avenida Arriaga, no Funchal.