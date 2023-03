Espectáculo de Teatro Musical deu o mote para sétimo dia da Feira do Livro do Funchal

O palco situado no Largo da Restauração recebeu neste dia 30 de março, pelas 10 horas e 30 minutos, o espectáculo de Teatro Musical “Truz Truz Amor”, com Flow e Jardim da Maju. Voltam a actuar pelas 15 horas.

A sessão consiste numa aventura de teatro musical infantil que retrata uma borboleta aventureira que habita num jardim especial na companhia de amigos e que com o aproximar de mais uma Feira do Livro do Funchal tenta perceber a razão de todos estarem a falar de “Ler livros, com amor”. A peça pretende ser uma forma divertida, colorida de abordar a temática dos afetos e do amor.

A equipa de animação da Flow é composta por um grupo de profissionais, formados nas mais diversas áreas do desenvolvimento infantil, teatro, música e outros experientes na área da animação infantil. Têm como objetivo espalhar magia entre as crianças e famílias através de histórias e teatros que motivem o embarque numa mágica aventura dos livros.

No cartaz do dia 30 de março está previsto, para as 17 horas, o lançamento do livro “O Dever de Deslumbrar – Biografia de Natália Correia” e, no palco principal pelas 20 horas, o concerto da banda “Dul and Nouk White – Mãe-Ilha”.