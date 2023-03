Natália Correia relembrada na Feira do Livro do Funchal

No sétimo dia da Feira do Livro do Funchal, Filipa Martins apresentou a sua nova obra literária 'O Dever de Deslumbrar - Biografia de Natália Correia'.

Esta obra entrelaça os aspectos libertários e conservadores da escritora, que marcou as inquietações do século XX em Portugal, sendo precursora do pensamento feminino. Também retrata a sua relação com a política partidária que viveu como deputada, como combinava as funções directivas que exercia em órgãos de imprensa com a defesa de causas maiores, entre muitos outros aspectos da sua personalidade.

Mais sobre a autora do livro:

Filipa Martins é uma escritora e argumentista premiada. Em 2008 lançou o seu primeiro romance 'Elogio do Passeio Público', onde recebeu o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de Escritores (APE).

A escritora foi finalista dos Prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema e dedicou-se ao estudo da vida e obra de Natália Correio, sendo co-autora de um documentário e co-argumentista de uma série de televisão sobre a autora.