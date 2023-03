Condutor entra em paragem cardiorrespiratória no túnel do Estreito da Calheta

Um homem com cerca de 60 anos sentiu-se mal quando circulava de carro no túnel do Estreito da Calheta e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Neste momento os Bombeiros Voluntários da Calheta e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) encontram-se no local a reanimar a vítima.

A PSP está a controlar o trânsito.