Feira do Livro do Funchal celebra Dia Mundial do Teatro

A Feira do Livro do Funchal celebra, hoje, o Dia Mundial do Teatro e, por isso, o dia arrancou pelas 10h30 com o espectáculo 'Antiprincesas – Clarice Lispector' de Cláudia Gaiolas, no Largo da Restauração.

Histórias dos animais de Clarice Lispector fazem as delícias dos mais novos na Feira do Livro do Funchal Contrastando com o ambiente menos movimentado da Placa Central, é no Lago da Restauração que se passa 'a acção', nesta manhã de domingo, na Feira do Livro do Funchal. Cláudia Gaiolas 'interpreta' Clarice Lispector, no espectáculo Antiprincesas, que se repete pelas 16 horas de hoje.

O espaço Infantojuvenil recebe, pelas 15 horas, a sessão de contos 'Chapéus há muitos, amores há mais', com Sofia Maul. Uma hora mais tarde tem início um espectáculo de animação de rua com o Teatro Bolo do Caco intitulado 'O príncipe e a Andorinha'.

A animação de rua continua às 17 horas, com 'À barca! À barca!' com Nuvem Aquarela, na Avenida Arriaga, Já pelas 18 horas o palco principal acolhe o lançamento do livro 'A História de Buda', de Mauro Nakamura.

O dia termina com Sofia Escobar e a Associação Orquestra Clássica da Madeira, no palco principal, pelas 20 horas e com a actuação 'Um buraco no Texto ou do Buraco ao texto', pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.